Mountainbike aus Keller in Laudenbach gestohlen

Die Tatzeit lässt sich von Samstag, 22.02.2020 bis Mittwoch, 04.03.2020 eingrenzen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um lila/violettes Mountainbike des Herstellers TREK, Typ X-Caliber, im Wert von 950 Euro.

Ladendiebin in Bürgstadt ertappt

Bürgstadt. Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, wurde in einem Drogeriemarkt am Stadtweg eine 60-Jährige beim Diebstahl von Schmuckgegenständen und Parfum ertappt. Die aus dem Landkreis stammende Frau hatte versucht die Waren im Wert von 130 Euro an der Kasse vorbei zu schmuggeln; gegen die Dame wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

dc /Meldungen der Polizei Miltenberg