Motorroller übersehen - Frau in Arnstein schwer verletzt

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Am Montag bog gegen 5.50 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer in Arnstein von der Neugasse kommend nach links in die Karlstadter Str. ein. Dabei übersah er eine dort mit einem Motorroller fahrende 39-jährige Frau. In dem Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Frau schwer verletzt wurde.

Die Rollerfahrerin musste mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

Feuerwehreinsatz wegen Rauchentwicklung in Arnstein

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. In der Küche eines 41-jährigen Mannes kam es am Sonntag gegen 18:45 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Es stellte sich heraus, dass dort ein Holzofen angeschürt wurde bei dem der entstehende Rauch nicht durch den Kamin abzog, sondern sich in der Wohnung verteilte.

Die Freiwilligen Feuerwehr aus Arnstein, welche mit 11 Helfern vor Ort war, konnten mithilfe von Gebläsen den Rauch aus dem Wohnhaus entfernen. Es wurde ein Kaminkehrer hinzugezogen um festzustellen, wo die Ursache der Rauchentwicklung zu suchen ist. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, es entstand kein Sachschaden.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt