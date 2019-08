Motorroller prallt an Verkehrsinsel - Fahrer und Sozius verletzt

Während des Überholvorganges prallte des Krad gegen eine Verkehrsinsel. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und sein Sozius vom Piaggio Motorroller geschleudert und prallten nach mehreren Metern auf die Fahrbahn. Dabei zogen sich die beiden Männer mittelschwere Verletzungen zu und wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Als eine der Unfallursachen kommt Alkoholkonsum in Betracht. Da zudem die Fahrereigenschaft nicht geklärt ist, wurde durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg bei beiden Männern eine Blutentnahme, sowie die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Großostheimer Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Vorfahrt missachtet - Zwei Autos mit Totalschaden

Bessenbach-Weiler. Am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wollte der 84-jährige Fahrer eines Suzuki aus dem Hof einer Gaststätte an der Kreisstraße AB 4 nach links in Richtung Aschaffenburg ausfahren. Dabei übersah er jedoch einen vorfahrtsberechtigten und von links in Richtung Waldaschaff fahrenden Seat und stieß mit diesem frontal zusammen.

Dabei wurde der Fahrer des Seat leicht am Nacken verletzt. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der Suzuki-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg