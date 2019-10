Motorradunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Zellingen

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ubersah hierbei einen von rechts kommenden PKW-Lenker, wodurch er erschrak und zusammen mit seiner Soziusfahrerin zu Boden sturzte. Der vorfahrtsberechtigte PKW-Lenker konnte sein Fahrzeug rechtzeitig abbremsen und so einen Zusammenstoß verhindern. Der Motorradfahrer und seine Soziusfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort behandelt werden konnten.

Brennholz entwendet

Retzstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 01.06.2019 - 26.10.2019 wurden von einem Wiesengrundstuck im Bereich der Gramschatzer Straße in Retzstadt rund zwei Ster Brennholz entwendet.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel. 09353/97410.

Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am 26.10.2019 wurde ein 60jähriger PKW-Lenker in der Wurzburger Straße in Zellingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Mann ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde durch die kontrollierenden Beamten ein Atemalkoholtest durchgefuhrt. Der Test erbrachte einen Wert von 1,14 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seine Fahrerlaubnis wurde vor Ort einbehalten.

Polizei Karlstadt/mkl