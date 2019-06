Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Weiterstadt befuhr mit seinem Mercedes die Kreisstraße von Gundernhausen kommend in Fahrtrichtung Dieburg. An der Einmündung Waldstraße bog er nach links ab. Eine 18-jährige Motorradfahrerin aus Mühltal befuhr mit ihrer Honda die K 128 in entgegengesetzter Richtung. Der Autofahrer übersah die vorfahrtberechtigte Motorradfahrerin beim Abbiegen. Diese flog über seinen Wagen und kam auf der Straße schwer verletzt zum Liegen. Die verletzte Motorradfahrerin wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

vd/Polizei Südhessen