Motorradfahrerin bei Sturz in Heigenbrücken verletzt

Am Samstag, gegen 12:50 Uhr, befuhr die 54-jährige Fahrerin eines Motorrads der Marke Honda die Staatstraße 2317 in Fahrtrichtung Heigenbrücken. An der Einmündung zur Kreisstraße 23 bog die Dame nach links in Fahrtrichtung Heinrichstal ab und verlor hierbei das Gleichgewicht. Bei dem folgenden Sturzgeschehen zog sich die Frau mehrere Schürfwunden und Prellungen zu, weshalb sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Lohr verbracht werden musste. Weiter entstanden durch eine Kollision zwischen dem Krad und er Schutzplanke Schäden im Gesamtwerg von ca. 500 Euro.

Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Stockstadt. Glimpflich ging ein Verkehrsunfall an der Einmündung Obernburger Straße / Ringtraße am Samstag gegen 16:50 Uhr aus. Ein 33-Jähriger war mit einem VW ortseinwärts unterwegs, als er nach links in die Ringstraße einbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden SUV der Marke GM und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise sind nur Gesamtschäden von ca. 4.000,- Euro zu beklagen. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt.

Beim Abbiegen gegen wartenden Roller gestoßen

Johannesberg. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Daimler und einer Vespa kam es am Samstag gegen 17:00 Uhr an der Einmündung Gelnhäuser Straße / Friedensstraße. Der 84-Jährige Daimlerfahrer bog von der Friedenstraße kommend in zu engem Bogen nach links in die Gelnhäuser Straße ab. Dort wartete aufgrund der „Rechts-vor-Links“-Regelung der 61-jährige Vesapafahrer. Da dieser sah, dass es aufgrund des Abbiegefehlers zu einer Fahrzeugkollision kommen wird, hatte er sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Letztendlich entstanden nur Sachschäden von ca. 2.000,- Euro.

Alkoholisiert am Steuer

Laufach. Auf ein Fahrverbot und ein hohes Bußgeld muss sich der 57-jährige Fahrer eines Mercedes einstellen. Der Mann war am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei fiel den kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Vortest vor Ort ergab zunächst einen Wert von 0,68 Promille, ein gerichtsverwertbarer Test bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zeigte wenig später sogar einen Wert von 0,72 Promille an.

Auto zerkratzt

Stockstadt. Am Samstag wurde zwischen 06.30 Uhr und 14:00 Uhr die linke Fahrzeugseite eines in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten Pkw der Marke Jeep zerkratzt. Dem 57-jährigen Geschädigten entstand hierdurch ein Sachschaden von ca. 1.500,- €. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur melden.

Handfeste Auseinandersetzung

Haibach. Gleich mehrere Personen gingen am Sonntagmorgen, gegen 00:20 Uhr, auf einen 18-Jährigen los. Der junge Mann hielt sich zusammen mit seiner Freundin auf einem Kinderspielplatz in der Ringwallstraße auf, als vier unbekannte männliche Jugendliche hinzukamen und das Paar durch Werfen von Gegenständen provozierte. Nachdem der Geschädigte sein Missfallen kundtat, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf der 18-Jährige auch gewürgte wurde. Zur Klärung des Sachverhalts ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Insbesondere die Anwesenden einer nahegelegenen Feier dürften Informationen zu der Tätergruppierung geben können, da die bisherigen Erkenntnisse ergeben haben, dass die Aggressoren bereits dort provokant aufgetreten sind.

Stadtgebiet Aschaffenburg

Unbekannter fährt geparktes Fahrzeug an und fährt weiter

Eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Mörswiesenstraße ereignet hat, wurde bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur Anzeige gebracht. In benanntem Tatzeitraum wurde ein abgestellter BMW von einem Unbekannten angefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500,- €. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden, oder seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Nutzung eines Hoverboards führt zu mehreren Anzeigen

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte am Samstagabend, gegen 19:55 Uhr, in der Weißenburger Straße einen jungen Mann beobachten, wie er mit einem sogenannten Hoverboard auf öffentlichem Verkehrsgrund unterwegs war. Da diese Vehikel nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind, erwarten den 17-Jährigen nun mehrere Anzeigen. U.a. muss er sich wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Unfall auf Tankstellengelände - Verursacher fährt weiter

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schönbornstraße verursachte der bislang unbekannte Führer eines rumänischen Fahrzeuggespanns einen Unfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Mann wurde beobachtet, wie er beim Rangieren rückwärts mit seinem Anhänger gegen einen dort abgestellten Dacia stieß. Hierbei entstanden in der linken Fahrzeugflanke des Pkw Sachschäden von ca. 2.000,- €. Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurden durch die Polizeiinspektion eingeleitet.

Unbekannter beobachtet offensichtlich eine Unfallflucht

Eine weitere Unfallflucht wurde am Samstagabend bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur Anzeige gebracht. Ein 41-Jähriger hatte in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr seinen Opel auf einem Parkplatz in der Suicardusstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw fand er einen Zettel an der Windschutzscheibe vor, auf dem er auf den Unfall hingewiesen wurde. Bei genauerer Betrachtung seines Pkw, konnte er einen Schaden in der Fahrzeugfront feststellen, die auf ca. 1.000,- € geschätzt wird. Da der unbekannte Zeuge auch das Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallverursachers hinterlassen hatte, dürfte dieser bald ermittelt sein.

42-Jährige klaut Lebensmittel

Eine 42-Jährige wurde am Samstag, gegen 15:25 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Ernsthofstraße dabei beobachtet, wie diese Lebensmittel im Gesamtwert von knapp 18,- € in ihre mitgeführte Handtasche steckte. Die Frau wurde beim Passieren des Kassenbereichs abgefangen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Polizei stellt drei Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz fest

Insgesamt drei Personen müssen sich demnächst wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Gegen 19:00 Uhr am Samstagabend wurde ein 16-Jähriger beim Rauchen eines Joints im Schöntalpark erwischt. Nachdem dieser ihm durch eine Streife abgenommen und ein Erziehungsberechtigter informiert wurde, durfte der Jugendliche weiterziehen.

Etwas mehr als ein Joint wurde gegen 20:10 Uhr durch Beamte der Bundespolizei bei einer 25-jährigen Dame in einem Zug aufgefunden. Nachdem diese im Rahmen einer Routinekontrolle stark berauscht wirkte, konnte bei genauerer Nachschau eine geringe Menge Marihuana und eine Ectasytablette sichergestellt werden.

Gegen 23:00 Uhr am Samstagabend wurden Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg bei einem 18-Jährigen am Kapuzinerplatz fündig. Der Mann hatte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana bei sich.

Jugendlicher versucht mit fremdem Ausweis Zugang zur Disco zu erschleichen

Eine Anzeige wegen Missbrauchs von Ausweispapieren erwartet einen 17- und einen 18-Jährigen. Der Ältere hatte dem Jüngeren am frühen Sonntagmorgen seinen Personalweis überlassen, um diesem den Zutritt zu einer Discothek in der Elisenstraße zu ermöglichen. Einem aufmerksamen Türsteher fiel der Schwindel auf.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg