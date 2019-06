Motorradfahrerin bei Amorbach schwer verletzt

Gegen 16.35 Uhr war ein 87-jähriger Opel-Fahrer mit seinem Meriva von Amorbach kommend in Richtung Boxbrunn unterwegs. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm eine Gruppe Tourenfahrer entgegenkam. Der Opel kollidierte mit der Yamaha einer 50-Jährigen und verletzte die Frau dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der Unfallverursacher und seine Begleiterin blieben unverletzt. Die Bundesstraße war für knapp zwei Stunden komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

rah