Motorradfahrer wegen herabfallender Ladung in Tauberbischofsheim gestürzt

Ein 73-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag, gegen 15.00 Uhr, auf der B 290 zwischen Gerlachsheim und Tauberbischofsheim zu Fall gekommen. Ein vorausfahrendes Fahrzeug hatte auf einem Anhänger Wellbleche geladen. Eines dieser Bleche fiel, vermutlich wegen unzureichender Ladungssicherung, auf die Fahrbahn. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er kam zu weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am BMW-Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro.

Wertheim: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht bei einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern, hat sich der noch unbekannte Verursacher eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 14.00 Uhr, auf der Landstraße zwischen Grünewört und Mondfeld, entfernt. Ein noch unbekannter Fahrer eines Mazdas überholte auf der Strecke einen LKW obwohl ihm ein Motorradfahrer entgegenkam. Beim Wiedereinscheren kam es zur Berührung zwischen dem PKW und dem Kawasaki-Motorrad. Der 29-Jährige stürzte und blieb schwer verletzt neben der Fahrbahn liegen, während der Unfallverursacher sich von der Unfallstelle entfernte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 9189 0 zu melden.

stru/ Quelle: Polizei Heilbronn