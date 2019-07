Motorradfahrer und Sozia bei Unfall am Flörsbacher Hof schwer verletzt

chwerer Verkehrsunfall zwischen Flörsbach und Kempfenbrunn. Ein Ford, der aus einer Nebenstraße aus Richtung Flörsbacher Hof kam, wollte in die B276 einbiegen und erfasste ein Motorrad.

Vom Flörsbacher Hof kommend hatte ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Ford Escort nach links auf die B276 abbiegen wollen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von Kempfenbrunn kommenden Daimlers. Der 40-jährige Fahrer aus Sindelfingen wich nach rechts aus und konnte dem Ford noch ausweichen. Ein folgender Motorradfahrer aus Gelnhausen wich mit seiner Yamaha nach links aus und touchierte den Ford.

Der 55-jährige Kradfahrer, der mit seiner 54-jährigen Ehefrau als Sozia unterwegs war, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen. Die Ehefrau wurde ebenfalls schwer verletzt mit einem zweiten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Fulda transportiert.

Die 83-Jährige Beifahrerin im Ford wurde mit leichten Verletzungen ins Lohrer Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Ford und der Fahrer des Daimler blieben unverletzt.

Ein Gutachter kam während der Bergungsarbeiten zum Unfallort mit hinzu.

Manuela Klebing