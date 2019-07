Motorradfahrer stürzt bei Kleinkahl

Der 52-jährige Mann fuhr um 10.30 Uhr mit seiner BMW von Wiesen kommend in Richtung Kleinkahl. In einer Rechtskurve kam er ohne Fremdbeteiligung ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zog er sich eine Unterarmfraktur und diverse Prellungen und Schürwunden zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Aschaffenburg gebracht.

Polizei stellt gestohlenen Anhänger in Schöllkrippen sicher

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Im Rahmen eine Verkehrskontrolle konnte eine Streife der Alzenauer Polizei am Sonntagnachmittag einen offenbar gestohlenen Anhänger sicherstellen. Die Streife hatte um 14 Uhr in der Vormwalder Straße einen 54-jährigen Gespannfahrer (Pkw + Anhänger) kontrolliert. Bei der näheren Überprüfung des Anhängers wurde dann festgestellt, dass dieser bereits Ende 2016 in Aschaffenburg gestohlen worden war. Der Anhänger wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

