Motorradfahrer stürzt an Tankstelle in Karlstadt

Hierbei kam er aufgrund eines Fahrfehlers jedoch zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro.

Haltendes Fahrzeug zu spät erkannt und aufgefahren

Karlstadt OT Gambach, Lkr. Main-Spessart. Ebenfalls im Laufe des Nachmittags am 01.11.2019 ereignete sich ein Auffahrunfall in Gambach. Beide Fahrzeugführer befuhren mit ihren Pkws die Bahnhofstraße in Richtung Main. Als der vorausfahrende 19-Jährige verkehrsbedingt halten musste, erkannte der folgende 27-Jährige die Situation zu spät und stieß mit seiner Fahrzeugfront an das Fahrzeugheck. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils geschätzt ein Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro.

Misslungener Einparkversuch

Zellingen OT Markt Retzbach, Lkr. Main-Spessart. Am Morgen des 02.11.2019 wollte ein 88-jähriger Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters „Am Güßgraben“ mit seinem Pkw in eine Parklücke einfahren. Beim Einparkversuch blieb dieser mit seiner rechten Fahrzeugfront an einem anderen geparkten Pkw hängen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700,- Euro.

Pkw übersehen und Sachschaden verursacht

Zellingen OT Markt Retzbach, Lkr. Main-Spessart. Am 02.11.2019 befuhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer zunächst die Ortsverbindungsstraße von der Staatsstraße 2437 kommend in Richtung Bundesstraße 27. Als dieser dann auf die B 27 in Richtung Karlstadt einbog, übersah er eine Opel-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurde das Fahrzeug der 19-Jährige Verkehrsteilnehmerin anschließend auf einen Pkw der Marke BMW geschleudert, welcher wartend im Begegnungsverkehr an der dortigen Lichtzeichenanlage stand. Die Opel-Fahrerin erlitt eine leichte Verletzung und ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden bei allen drei Fahrzeugen auf circa 9.000,- Euro.

Pkw-Reifen zerstochen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht vom 01.11.2019 auf den 02.11.2019 stellte ein 38-Jähriger seinen Pkw ordnungsgemäß in der Bodelschwinghstraße vor seinem Wohnanwesen ab. Als er am Morgen zu seinem Pkw VW Passat zurückkam, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter in den vorderen rechten Fahrzeugreifen stach und diesen somit beschädigte. Der hierzu benutzte Gegenstand ist nicht bekannt. Es entstand Schaden in Höhe von 150,- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel.: 09353/9741-0

Nochmals misslungener Einparkversuch

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Eine 69-jährige Seat-Fahrerin wollte am Nachmittag des 02.11.2019 auf einem Lebensmittelmarkt am Hofriedplatz einparken. Beim Versuch stieß sie mit ihrer rechten Fahrzeugfront an den linken Frontstoßfänger eines geparkten Pkw der Marke Audi an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

Getankt und nicht bezahlt

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Ein bislang unbekannter Täter tankte seinen Kleintransporter der Marke Renault im Laufe des Nachmittags am 02.11.2019 an einer Tankstelle eines Autohauses in der Schweinfurter Straße. Nach Tankende begab sich der unbekannte Täter trotz geöffneter Tankstelle zum EC-Selbstbedienungsterminal und täuschte einen Bezahlvorgang vor. Im Anschluss entfernte sich der Mann ohne den fälligen Betrag in Höhe von 105,85 Euro entrichtet zu haben. Anhand der Überwachungskamera konnte das amtliche Kennzeichen des Kleintransporters in Erfahrung gebracht werden. Beim Fahrzeugführer handelte es sich um einen etwa 60-Jahre alten Mann, welcher eine grüne Winterjacke (Parker) trug. Über die Halterfirma wird nun versucht den Fahrzeugführer zu ermitteln.

Polizei Karlstadt/mkl