Motorradfahrer schrammt an Audi entlang: 48-Jähriger verletzt

Gleich nach dem Einbiegen in Richtung Gössenheim wollte er unmittelbar hinter der Verkehrsinsel wenden und in Richtung Karsbach zurückfahren. Gleichzeitig bog ein nachfolgender 48-jähriger Motorradfahrer verbotswidrig und als Falschfahrer in die Gegenfahrspur ein. Er versuchte noch, dem Audi auszuweichen, jedoch schrammte er mit seiner Harley an der gesamten Fahrerseite des Audi entlang. Er klemmte sich hierbei das linke Bein ein und erlitt hierdurch eine Unterschenkelfraktur. Er wurde durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro.

Wildunfall

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302 von Schönau in Richtung Gemünden. Hierbei querte ein Rehkitz die Fahrbahn und wurde von seinem Daimler erfasst. Da das Kitz anschließend weiterlief, wurde der Jagdpächter verständigt. Ob am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, stand zur Unfallzeit noch nicht fest.

Verteilerkasten angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bekannt, wurde bereits am Donnerstag, 25. Juli, im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr ein Verteilerkasten der Telekom angefahren und beschädigt. Nach Angaben von Anwohnern wollte zur Unfallzeit ein Sattelauflieger die Brücke passieren. Da dies jedoch aufgrund der Größe nicht möglich war, musste der Fahrer das Gespann wenden. Hierbei wurde ein Verteilerkasten der Telekom beschädigt. Außerdem wurden Rasensteine am Hang aus der Erde gedrückt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Die Polizeistation Gemünden hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer aufgenommen.

Zeugen, die diesbezüglich etwas beobachtet haben oder Angaben zum Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Auf geparkten Postbus aufgefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr hielt der Fahrer eines Postautos in der Wernfelder Straße auf Höhe der Einmündung „Schöne Aussicht“ verkehrsbedingt an. Ein ebenfalls in die gleiche Richtung fahrender 57-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr leicht auf das Heck des VW-Transporters auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 900 Euro.

Auffahrunfall

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 10.25 Uhr befuhr eine 48-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303. Hierbei musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 43-jähriger Seat-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro.

Leitplanke touchiert

Aura i. Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr befuhr eine 30-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Aura in Richtung Fellen. Hierbei kam sie im Kurvenbereich nach rechts gegen die Leitplanke. An ihrem VW Passat wurde hierbei die komplette rechte Seite verkratzt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 4000 Euro geschätzt. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden.

Unfall verursacht und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Gelände des Angelsportvereins am Radweg Richtung Schaippach. Anhand der Spuren auf der unbefestigten Zufahrt zum Gelände war zu erkennen, dass der Fahrer rückwärts rangiert hat und dabei gegen den Holzpfosten eines Carports gefahren ist. Dabei ist der Pfosten gebrochen. Der Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

ves/Polizei Gemünden