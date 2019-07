Motorradfahrer nach Unfall bei Eschau schwer verletzt

Der Unfall passierte gegen 9.40 Uhr auf der Kreisstraße Mil26 von Eschau in Fahrtrichtung Wildensee. Der 60-jährige, der auf seiner BMW in einer Gruppe unterwegs war, hatte ein vor ihm fahrendes Motorrad überholt, geriet dabei nach links von der Straße ab, fuhr noch einige Meter im Straßengarben weiter, bevor er sich mit seiner Maschine überschlug und am Straßenrand liegen blieb.

Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst musste der Mann, der schwerste Verletzungen erlitten hatte, mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden.

Ein Sachverständiger, der vor Ort war, soll nun die genaue Unfallursache klären.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die MIL26 für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Eschau und Sommerau reinigten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr ab Eschau um.

