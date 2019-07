Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - 52-Jähriger in Klinik geflogen

Am Montag kam gegen 11:30 Uhr ein 52-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve zwischen Steinfeld und Stadelhofen zunächst ins angrenzende Bankett und dann in ein danebenliegendes Feld von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer stürzte und kam in einem Straßengraben zum Liegen. Der Mann erlitt bei dem Unfall mehrere Frakturen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500.- Euro.

Motorrad übersehen

Karlstadt. Ein 74-jähriger Autofahrer übersah am Montag gegen 19:50 Uhr von der Bodelschwinghstraße kommend beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Eußenheimer Str. ein dort bereits fahrendes Motorrad. Es kam in der Einfahrt zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer durch ein Ausweichmanöver einen Sturz vermeiden konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Müllauto touchiert

Karlstadt. Beim Versuch rückwärts aus einem Grundstück auf die Martin-Luther-Str. in Karlstadt einzufahren übersah am Montag gegen 12:00 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer ein dort rückwärts rangierendes Müllfahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro entstand.

Tischgarnitur entwendet

Karlstadt. Im Zeitraum vom 10.06.2019 bis 22.07.2019 wurde eine Tischgarnitur, bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch aus dunkelbraunem Holz, vom Aussichtstempel am Kalvarienberg in Karlstadt, oberhalb der B27, entwendet. Die Tischgarnitur, welche fest verankert war, muss vom Dieb abgeschraubt und aufgrund des Gewichtes mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger abtransportiert worden sein. An dem Tisch und den Bänken war in einer Fräsung jeweils ein kleines rundes Schild mit dem Herstellerlogo der Fa. Spessart Holzgeräte eingelassen. Die Tischgarnitur hatte einen Wert von ca. 1600.- Euro.

Fahrrad weggekommen

Karlstadt. Ein oberhalb des Sportplatzes Am Saupurzel in Karlstadt an einer Straßenlaterne abgestelltes Fahrrad wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet. Es handelt sich um ein braunes Mountainbike unbekannter Marke mit 24 Gängen und Gepäckträger. An dem Fahrrad befanden sich vorne und hinten abnehmbare batteriebetriebene Beleuchtungen. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Diebstahlsdelikten unter Tel.: 09353/97410.

