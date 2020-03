Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 16 Uhr war der 50-Jährige mit seine Harley auf der Kreisstraße von Mömlingen in Richtung Pflaumheim unterwegs. Kurz nach Mömlingen steuerte er einen Parkplatz an, jedoch stürzte er vermutlich alleinbeteiligt und blieb in der Einfahrt des Parkplatzes samt Harley liegen. Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehren aus Mömlingen und Großostheim sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsregelung. Die Kreisstraße war knapp eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich Umgeleitet.

Ralf Hettler