Motorradfahrer bei Unfall in Elsenfeld-Rück schwer verletzt

Gegen 12 Uhr war der 58-jähriger VW-Fahrer mit Anhänger und darauf verladenem Baumaterial von Elsenfeld kommend in Richtung Rück unterwegs. In Höhe des Industriegebietes verlor er die Kontrolle über sein Gespann. Der Anhänger riss ab, kam auf die Gegenfahrbahn und kippte dort auf die Seite. Ein entgegenkommender, 65-jähriger Yamaha-Fahrer hatte keine Chance mehr und kollidierte mit dem umgekippten Anhänger. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Rück-Schippach sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Die Staatsstraße war rund eine Stunde lang gesperrt. Der Verkehr wurde über das Industrie umgeleitet. Das Motorrad hat nur noch Schrottwert und wurde abgeschleppt.

