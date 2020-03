Motorradfahrer bei Unfall bei Radheim schwer verletzt

Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Rodgau befuhr die K105 von Klein-Umstadt kommend in Richtung Radheim. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden, 63-jährigen PKW-Fahrer aus Schaafheim. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden vor Ort abgeschleppt, die Absicherung der Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr durchgeführt. Hierbei waren die Wehren Klein-Umstadt und Kleestadt im Einsatz.

Die K105 war für die Dauer der Unfallaufnahme für insgesamt drei Stunden voll gesperrt.

vd/Polizei Südhessen