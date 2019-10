Motorradfahrer bei Amorbach schwer verletzt

Der 57-jährige alleinbeteiligte Biker fuhr die kurvenreiche Strecke mit seiner Horex von Boxbrunn kommend in Richtung Amorbach. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit rutsche ihm beim Anbremsvorgang vor einer scharfen Linkskurve das Hinterrad weg und er verlor die Kontrolle über sein schweres Kraftrad. Glück im Unglück hatte der Motorradfahrer, dass er sich beim anschließenden Sturz nur Prellungen und Schürfwunden zuzog. Er wurde von Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend zum Ausschluss schwererer Verletzungen ins Krankenhaus Erlenbach am Main eingeliefert. Am Krad entstand ein geschätzter Schaden von ca. 8000,- Euro und war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die FFW Amorbach war mit 2 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften zur Verkehrsregelung vor Ort. Die Unfallstelle war während der Verkehrsunfallaufnahme nur einseitig passierbar.

Sachbeschädigung an Kfz

Collenberg – Im Tatzeitraum vom Samstag, 12.10.2019, 01:00 – 09:20 Uhr, wurden im Ortsteil Fechenbach in der Neustadtstraße 11 an einem Pkw die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Der schwarze Ford Fiesta war am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt und es wurden keine Gegenstände aus dem Inneren des Pkw entwendet. Die Polizei ist in vorliegendem Fall auf Zeugenhinweise angewiesen, um die geschätzte Schadenshöhe von ca. 1000 Euro zu regulieren.

Verkehrsgeschehen

Miltenberg – In der Nacht auf Sonntag, gegen 23:55 Uhr, wurde in der Jahnstraße ein vollbesetzter Ford, Ka, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die am Ford angebrachten Kennzeichen entstempelt und nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Der 36-jährige Fahrer, der Minuten später Geburtstag hatte, wollte seine Freunde zu einem Imbiss in ein Schnellrestaurant einladen. Als Geburtstagsgeschenk erwartet ihn jetzt eine Anzeige u.a. wegen Kennzeichenmissbrauch, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Verkehrsunfälle

Weilbach – Am Samstag, den 12.10.2019, um 12:35 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit Verletzten. Der 30-jährige Unfallverursacher kam mit seinem Honda, Civic, aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Fiesta. Leicht verletzt wurde der Unfallverursacher durch die Airbagauslösung. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 8000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Faulbach – Am Samstagmorgen wurde im Ortsteil Breitenbrunn eine Verkehrsunfallflucht mitgeteilt. Im Tatzeitraum von Samstag, 10:30 – 11:00 Uhr, wurde ein schwarzer Ford, Ranger, der in der Dorfstraße 58 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt wurde, im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Durch den Aufprall splitterte das Rücklicht und es entstanden Kratzer und Eindellungen an der hinteren Fahrerseite. Bei der Tatbestandsaufnahme konnte ein Teil eines weißen Außenspiegels aufgefunden und als Spurenmaterial sichergestellt werden. Der Unfall wurde vom Fahrzeughalter nicht bemerkt. Bei der anschließenden Tatortbereichsfahndung konnte ein abgestellter weißer VW, Polo, in Breitenbrunn mit einem Schaden am Außenspiegel der Beifahrerseite festgestellt werden. Das an der Unfallstelle aufgefunden Außenspiegelfragment passte wie ein Puzzleteil. Somit war der Unfallverursacher überführt. Bei einer ersten Befragung will die 77-jährige Unfallverursacherin den Unfall nicht bemerkt haben. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen eines Unerlaubten Entfernen vom Unfallort.