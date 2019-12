Motorradfahrer auf Spessartbrücke bei Wertheim gestürzt und schwer verletzt

Auf der nassen Fahrbahn kam er in der Rechtskurve der Brückenauffahrt mit seinem Kraftrad Suzuki zu Fall und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Dort krachte er frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Toyota, der von einem, ebenfalls 18-Jährigen, aus Kreuzwertheim gelenkt wurde. Der Auto-Fahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen, unter anderem mehrere Beinfrakturen, zu. Der 15-jährige Sozius aus Marktheidenfeld blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen betrug jeweils etwa 3.000 EUR. Die Spessartbrücke war über die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Polizei Heilbronn/mkl