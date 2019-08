Motorrad-Fahrer bei Verkehrsunfall in Obernburg verletzt

Der 44-Jährige bog von der Bundesstraße aus Richtung Elsenfeld kommend nach links in die Ottostraße ab, als der Motorrad-Fahrer ihn links überholte. Hierbei kam es zur Fahrzeugberührung und zum Sturz des 59-Järhigen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

Freundschaftsdienst endet in Strafverfahren

Mömlingen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Zivilstreife gegen 23:30 Uhr in der Kirchgasse auf einen 13-Jährigen aufmerksam, der einen Marihuana-Joint in seinen Händen hielt. Beim offensichtlichen Bemerken der Streife versuchte er im letzten Moment sich diesem zu entledigen. Dies verlief jedoch erfolglos - die Beamten stellten das Beweismittel sicher. Ein kurz daraufhin hinzukommender 15-Jähriger entpuppte sich als Freund des Kindes und es stellte sich heraus, dass dieser dem Strafunmündigen den Joint zur kurzen Aufbewahrung überlassen hatte während er bei einer örtlichen Gaststätte eine Pizza zum gemeinsamen Verzehr holte. Da der Jugendliche das Marihuana unerlaubt besaß und weitergab muss er sich nun im Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Erlenbach a.Main. Am Samstag stellte eine uniformierte Streife gegen 18:30 Uhr einen 28-Jährigen in der Bahnstraße in einem einsehbaren Hofraum eines Mehrfamilienhauses fest, der einen Joint mit Marihuana rauchte. Der Mann war nicht in Besitz einer Erlaubnis für den Umgang mit dem Betäubungsmittel.

Flucht vor Streife - Drogen weggeworfen

Erlenbach a.Main. Am Samstag um 18:10 Uhr setzte eine uniformierte Streife am Bahnhofsplatz zur Personenkontrolle eines 20-Jährigen an, als dieser sich zu Fuß der Kontrolle entziehen wollte. Bei seiner Flucht entledigte er sich einer Kleinmenge Marihuana. Das unerlaubt besessene Betäubungsmittel konnte jedoch sichergestellt und der Heranwachsende festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen spricht Vieles dafür, dass der Mann mit den Drogen Handel treibt.

Polizei Obernburg/mkl