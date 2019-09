Er gerät im Anschluss in den dortigen Straßengraben. Hier prallt er gegen eine Verdolung. Der 20-Jährige überschlägt sich und kommt an einen Leitpfosten zum Liegen. Er wird schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis