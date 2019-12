Mosbach: Unbekannter schießt auf Arztpraxis

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen schoss der Unbekannte wahrscheinlich mit einem Luftdruckgewehr auf das Fenster des Behandlungszimmers in dem Gebäude im Gartenweg. Das Geschoss drang nicht durch, sondern verursachte nur ein Loch in der äußeren Scheibe. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, melden möchten.

Zwei Männer schlagen 19-Jährigen krankenhausreif

Weil ein junger Mann in einem amerikanischen Restaurant in Mosbach eine Jugendliche anrempelte, kam es zu einem "Wortgefecht" zwischen dem Unbekannten, seinem Begleiter und dem 19-jährigen Freund der 14-Jährigen. Etwas später, gegen 15.30 Uhr, trafen die Gruppen vor einem Drogeriemarkt in der Straße An der Bachmühle wieder aufeinander. Nach einem kurzen Wortwechsel schlugen beide Unbekannte auf ihren Widersacher ein, bis sich mehrere Passanten und Mitarbeiterinnen des Marktes näherten. Dann sind sie raschen Schrittes in Richtung Bahnhof weggegangen. Einer der beiden hatte Blut an der Stirn. Ob er sich auch verletzte oder ob es sich um Blut seines Opfers handelte, ist unklar. Der 19-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Einer der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,90 Meter groß und blond. Er trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer marineblauen Weste und weißen Nike-Schuhen. Der andere ist etwas jünger und 1,70 Meter groß. Er trug einen weißen Pullover. Hinweise auf das Duo gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

Polizeipräsidium Heilbronn