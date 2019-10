Moped-Fahrerin erfasst 15-jährigen Fußgänger in Aschaffenburg

An einem Fußgängerüberweg übersah sie einen von rechts nach links querenden 15-jährigen Fußgänger und erfasste ihn mit der linken Fahrzeugseite. Der Schüler wurde zu Boden gerissen und zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur zu, die Zweiradfahrerin erlitt einen offenen Fingerbruch. Beide Beteiligte wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro.

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Montag gegen 16 Uhr den Westring in Richtung Schillerstraße auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Kurz vor der Auffahrt zur Ebertbrücke erkannte er das verkehrsbedingte Abbremsen des in gleicher Richtung, unmittelbar vorausfahrenden, Daimler zu spät und fuhr auf diesen auf. Dessen Fahrerin, eine 39-jährige Frau, wurde mit Nackenschmerzen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von circa 6.500 Euro.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am frühen Dienstagmorgen um 2.30 Uhr wurde in der Hofgartenstraße der 23-jährige Fahrer eines BMW zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei entdeckte die Polizeistreife bei ihm drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Urintest bestätigte dies und zeigte Amphetamin-Genuss an. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und von einem Arzt auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt.

Laster-Batterie gestohlen

In der Zeit von Freitag, 10.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr wurden von unbekannten Tätern im Haselmühlweg an einem Laster der Marke MAN zwei Batterien abmontiert und gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro, der Sachschaden auf etwa 100 Euro.

Illegale Müllablagerung

Nach einem Hinweis entdeckte eine Streifenbesatzung am Montag um 18.30 Uhr in der Elsässer Straße zwei abgestellte herrenlose Farbeimer am Straßenrand. Sie waren im Grünstreifen umgekippt und die Farbe lief aus. Die Stadtverwaltung kümmerte sich um die Beseitigung.

Hinweise zu dem Umweltfrevler nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021 857-2231 entgegen.

Drogenfahrt: Großostheim

Am Montag gegen 20.30 Uhr wurde in der Aschaffenburger Straße der 25-jährige Fahrer eines VW zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Polizeistreife konnte drogentypische Ausfallerscheinungen bei ihm feststellen und ordnete eine Blutentnahme an, die von einem Arzt auf der Dienststelle vorgenommen wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Ordnungshüter noch eine geringe Menge Rauschgift, was ebenfalls eingezogen wurde.

Illegale Müllbeseitigung: Goldbach

Bereits am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Montag wurde im Dammer Weg ein Müllsack verbotswidrig abgelegt, offensichtlich entsorgt.

Sachbeschädigung durch Graffiti: Mainaschaff

An der Grund- und Mittelschule sowie dem Jugendzentrum in der Schillerstraße wurden in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17.00 Uhr diverse, teils obszöne, Schmierereien angebracht. Die Reinigungs- und Malerkosten werden auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021 857-2231 entgegen.

