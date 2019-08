Er stürzte und musste im Anschluss leichtverletzt in das Krankenhaus nach Erlenbach verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Illegale Müllablagerung: Altenbuch

Auf einem Waldparkplatz an der Staatsstraße 2316 zwischen Rohrbrunn und Schollbrunn, entsorgte ein Unbekannter Restmüll in Form von Steinplatten, Kartons mit Plastik, Papier und EDV-Geräten. Die Ablagerung wurde am Dienstagnachmittag festgestellt.

Polizei Miltenberg/ienc