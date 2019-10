Mofa-Fahrer stürzt bei Unfall in Alzenau

Ein 54-jähriger Mofafahrer kam am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zu Fall. Um 16.15 Uhr wollte eine 28-jährige Opel-Fahrerin von der Burgstraße nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Straße An der Burg abbiegen. Aus Richtung Busbahnhof kam ein Mofafahrer. Da er nach rechts blinkte, fuhr sie auf die Burgstraße. Nachdem der Mofafahrer aber tatsächlich geradeaus fuhr und abbremsen musste, stürzte er zu Boden. Zu einer Berührung zwischen den zwei Fahrzeugen war es nicht gekommen. Der Mann begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Im Zaun gelandet

Karlstein-Dettingen. Am frühen Mittwoch gegen 0.15 Uhr fuhr eine 25-jährige BMW-Fahrerin auf der Staatsstraße 3308 von Kleinostheim in Richtung Karlstein. Am Ortsbeginn von Dettingen kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Die junge Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Fazit: 5.000 Euro Schaden am BMW und 1.000 Euro am Zaun.

Bus rollt zurück

Krombach. Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße entstand am Dienstagmittag ein Schaden von 1.700 Euro. Um 13 Uhr hielt ein 48-jähriger Busfahrer an einer Haltestelle, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Beim Anfahren rollte er aus Unachtsamkeit ein Stück zurück und touchierte einen Seat, dessen Fahrer hinter dem Bus wartete.

Vorfahrtsunfall

Alzenau. An der Kreuzung Hauckstraße/Welzheimer Straße kam es am Dienstagmorgen zu einem Vorfahrtsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Um kurz vor 08 Uhr fuhr eine 36-jährige Opel-Fahrerin auf der Hauckstraße. An der Kreuzung zur Welzheimer Straße übersah sie offenbar eine von rechts aus der vorfahrtsberechtigten Welzheimer Straße kommende 46-jährige Skoda-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Alzenau. Zwischen Freitag und Montag besprühte ein Unbekannter im Generationenpark verschiedene Parkbänke und Stühle mit blauer Farbe. Der angerichtete Sachschaden summiert sich auf 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.