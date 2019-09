In der Nacht auf Sonntag, zwischen 01:45 und 09:00 Uhr, wurde an einem in der Hauptstraße geparkten Opel einen Reifen zerstochen. Schaden um die 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizeiinspektion Obernburg