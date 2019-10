Mömlingen: Mann irrt unter Drogeneinfluss auf Kreisstraße herum

Ein dunkel gekleideter Fußgänger ist am Montag früh, kurz nach Mitternacht, von der Kreisstraße zwischen Großostheim und Mömlingen gemeldet worden. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei verständigt und vor dem schwer erkennbaren jungen Mann gewarnt. Eine Streife konnte daraufhin am Ortseingang Mömlingen einen 17-Jährigen antreffen, der Richtung Ortsmitte unterwegs war. Bei der Überprüfung des Großostheimers stellte sich heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Eine Durchsuchung der Bekleidung förderte noch eine XTC-Tablette zu Tage. Der Überprüfte war sich auf Grund seines Drogenrausches gar nicht bewusst, wie sehr er sich und Andere durch seinen „Ausflug“ auf der Kreisstraße zur Nachtzeit gefährdet hatte.

Auffahrunfall

Obernburg. Beim Abfahren von der B 469 auf die Mainbrücke ist ein Breuberger am Sonntag Nachmittag verunfallt. Der Mercedesfahrer war, aus Richtung Miltenberg kommend, auf die Mainbrücke aufgefahren. Hier übersah er das Bremsmanöver eines vor ihm fahrenden Elsenfelders, der verkehrsbedingt halten musst und fuhr auf dessen Pkw auf.

Hierbei wurde die Beifahrerin im VW Touran leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung ins Erlenbacher Klinikum begeben. An den beiden beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Obernburg. Gegen 06.35 Uhr sind Beamte der PI Obernburg am Sonntag früh auf die B 469 in fahrtrichtung Aschaffenburg ausgerückt. Ein Amorbacher hatte hier gemeldet, dass er mit seinem Geländewagen im Bereich Obernbur Mitte mit Anhänger in die Bankette gefahren sei und hierbei ein Verkehrszeichen beschädigt hat. Danach war der Anhänger des Gespanns über mehrere Leitplankenfelder gefahren. Der Gespannfahrer fuhr dann noch mit platten Reifen auf den Felgen bis zum Parkplatz Obernburg Nord. Hier erwartete er die Polizeistreife zur Unfallaufnahme.

Noch vor Eintreffen der Polizei kam es zu einem weiteren Unfall, als ein Lützelbacher mit seinem VW-Bus über das Stützrad des zuvor verunfallten Gespannes fuhr. Der Multivan schlitzte sich ein Vorderrad auf und kam, nicht mehr fahrbereit, auf der Fahrbahn zum Stehen.

Beide Fahrzeuge waren nach den Unfällen nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

