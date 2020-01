Mömlingen: Mann fährt mit Corsa zu schnell und kracht in Leitplanke

Zur Unfallzeit war ein Großostheimer mit seinem Opel Corsa von Mömlingen Richtung Pflaumheim gefahren. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Corsa auf freier Strecke ins Schleudern, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte hier in die Leitplanke. Ein entgegenkommender BMW-Fahrer konnte glücklicherweise durch Ausweichen auf die andere Fahrbahnseite einen Frontalzusammenstoß mit dem Opel verhindern. Der Corsafahrer wurde vorsorglich ins Erlenbacher Klinikum verbracht, blieb aber unverletzt. Am Opel Corsa entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Die Helfer der Feuerwehr Großostheim waren zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle im Einsatz.

Vorfahrt missachtet

Erlenbach, Mechenharder Straße. Am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr hat es an der Mechenharder Kapelle gekracht. Zur Unfallzeit wollte ein Stockstädter mit seinem Kleintransporter von Schmachtenberg kommend an der Einmündung in die Mechenharder Straße nach links abbiegen. Hier übersah er einen vorfahrtsberechtigten Opel, dessen Fahrer von Mechenhard kommend Richtung Streit unterwegs war. Der vorfahrtsberechtigte Opelfahrer konnte trotz Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Mercedes Vito nicht verhindern. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollison erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden von einem Abschleppdienst geborgen. De angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Spiegel abgefahren

Klingenberg, Ludwigstraße. Eine Unfallflucht ist am Montagvormittag, gegen 11.15 Uhr, aus der Ludwigstraße gemeldet worden. Hier war zur Unfallzeit ein noch unbekannter Abschnitt auf der Fahrt Richtung Erlenbach an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto hängengeblieben. Hierbei wurde der Außenspiegel abgefahren und die Fahrertüre beschädigt. Der angerichtet Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro.

In Zaun gefahren und geflohen

Niedernberg, Großostheimer Straße. Eine Unfallflucht ist am vergangenen Samstag, 18. Januar, gegen 17.45 Uhr in der Großostheimer Straße verübt worden. Zur Unfallzeit fuhr ein noch unbekannter mit seinem Auto ortsauswärts. In der langgezogenen Kurve Höhe des Wasserturmes kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun eines Anwesens in der Marienbader Straße. Der Unfallverursacher scherte sich nicht um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro und machte sich mit seinem blauen Fahrzeug aus dem Staub. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten. Das unfallverursachende blaue Fahrzeug dürfte im Frontbereich Beschädigungen aufweisen.

Polizei Obernburg/ves