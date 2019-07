Mömlingen: Hütte und Stall am Sonntagvormittag in Flammen

Am Sonntagvormittag kurz vor 10 Uhr wurden die Feuerwehren aus Mömlingen und Obernburg-Eisenbach in die Mümlingtalstraße gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen der ehemalige Pferdestall und ein Holzgebäude bereits lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehren brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, doch wurden die Löscharbeiten durch den dichten Bewuchs erschwert. Aufwendig waren auch die Nachlöscharbeiten. Um die letzten Glutnester löschen zu können, mussten das Dach und andere Gebäudeteile teilweise demontiert werden. Bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor.



Ralf Hettler