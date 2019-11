Mömbris: Zu schnell unterwegs und geparktes Auto gerammt

Überhöhte Geschwindigkeit war offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Frankenstraße. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 40-jähriger Ford-Fahrer die Straße Am Kreuz. An der Einmündung zur Frankenstraße wollte er nach rechts abbiegen, verlor aber aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen abgestellten BMW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls circa 2 Meter nach hinten versetzt. Beide Pkw hatten nach dem Unfall nur noch Schrottwert (52.000 Euro Gesamtschaden), sie mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Auto mutwillig beschädigt

Alzenau-Albstadt. Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag einen BMW, der in der Philippusstraße abgestellt war, auf der linken Seite. Dabei entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Marihuana sichergestellt

Kahl. Bei der Kontrolle einer 17-jährigen Jugendlichen im Rohrgraben konnte eine Streife am Sonntagabend um 20.45 Uhr 3,5 Gramm Marihuana auffinden und sicherstellen. Auf die junge Dame kommt nun eine Anzeige zu.

Polizeiinspektion Alzenau