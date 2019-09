Mömbris: Zu schnell bei Regen - Opel landet im Graben

Eine 20-jährige Opel-Fahrerin landete am Donnerstagnachmittag wegen nicht angepasster Geschwindigkeit im Graben. Die junge Frau fuhr gegen 13.30 Uhr von Hörstein in Richtung Hohl. In einem Kurvenbereich verlor sie auf der regenassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in den rechten Straßengraben, wobei sie einen Leitpfosten überfuhr. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Pkw-Fahrer steht offenbar unter Drogeneinfluss

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte am frühen Freitag einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Der 32-jährige Mann war mit seinem Peugeot um kurz nach 01 Uhr in der Ostlandstraße kontrolliert worden. Da hierbei drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren und auch ein Drogentest positiv verlief, erfolgte eine Blutentnahme.

Auffahrunfall in Hörstein

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Alzenauer Straße entstand am Donnerstag ein Schaden von 500 Euro. Um 18.15 Uhr wollte eine 59-jährige Opel-Fahrerin nach links in die Straße Unterm Kreuz abbiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Diesen Umstand bemerkte ein 24-jähriger Ford-Fahrer zu spät, so dass er auf das Heck des Opel auffuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Transporter gestreift

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine 53-jährige Audi-Fahrerin streifte am Donnerstagmittag um 13 Uhr beim Einfahren in das Friedberger Gässchen einen kurzzeitig abgestellten Transporter. Fazit: 2500 Euro Schaden am Audi und 500 Euro am Transporter.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau