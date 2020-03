Mömbris: Verkehrsbedingter Unfall zweier Autos

Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2000 Euro ist es am Dienstagnachmittag in der Alzenauer Straße in Fahrtrichtung Mömbris gekommen. Ein 73-jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg musste mit seinem Mercedes verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter befindliche 62-jährige Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des Mercedes. Es wurde niemand verletzt und es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Ladendieb erwischt

Alzenau: Die Mitarbeiterin eines in der Brentanostraße ansässigen Verbrauchermarktes hat einen 71-jährigen Ladendieb aus dem Landkreis Aschaffenburg bei dem Diebstahl von diversen Lebensmitteln beobachtete. Er wurde durch die Mitarbeiterin gestellt und der Polizei übergeben.

stru/ Quelle: Polizei Alzenau