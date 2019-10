Mömbris: Unfallflucht mit 6.000 Euro Schaden

Zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, wurde ein Audi, der auf einem Parkplatz in der Straße Im Breitfeld abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher beschädigte den Audi massiv auf der linken Fahrzeugseite und hinterließ einen Schaden von 6.000 Euro. An dem geschädigten Fahrzeug konnten gelbe Lackspuren gesichert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Auffahrunfall

Karlstein-Dettingen. Am Dienstagmorgen kam es in der Hanauer Landstraße zu einem Auffahrunfall bei dem ein Schaden von 2.000 Euro entstand. Um 07.15 Uhr war ein 39-jähriger Pkw-Fahrer auf den Nissan eines 19-jährigen Mannes aufgefahren, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten musste.

Wildunfall

Mömbris-Rothengrund. Am Dienstag um 15.30 Uhr erfasste ein Seat-Fahrer auf der Staatsstraße 2443, Höhe Rothengrund, ein Reh. Der Pkw wurde dabei im Frontbereich leicht beschädigt (400 Euro).

Zwei Räder gestohlen

Karlstein-Großwelzheim. Zwischen Mittwoch und Donnerstag letzter Woche wurden im Karolingerring zwei Fahrräder im Gesamtwert von 1.200 Euro entwendet. Die beiden Räder waren abgeschlossen und standen in einem Unterstand im Garten eines Anwesens. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.