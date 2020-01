Mömbris: Mit 1,28 Promille in die Verkehrskontrolle gerauscht

Während der Kontrolle konnte bei dem 49-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkomatentest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Nach Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins konnte der Frankfurter seinen Heimweg mit dem Taxi fortführen.

Pkw-Scheibe eingeschlagen und Sauerstoffflasche entwendet

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag, zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr wurde an einem Peugeot, die Beifahrerscheibe eingeschlagen, ein Rucksack und eine Handtasche mit Geldbeutel entwendet. Ferner wurde eine benötigte Sauerstoffflasche mit Zubehör entwendet. Der Wagen war für einen kurzen Waldspaziergang der 46-jährigen Aschaffenburgerin auf dem Parkplatz in der Verlängerung Industriestraße abgestellt. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 1.000.- Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 400.- Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Radfahrer stürzt ohne Fremdbeteiligung

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte ein 70-jähriger Radfahrer in der Hanauer Straße und zog sich dabei eine Platzwunde an der Stirn zu. Der Alzenauer wurde mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in das Klinikum Aschaffenburg verbracht.

3x Unfallflucht

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am 25.01.2020 gegen 18.00 Uhr wurde in Albstadt, Neuseser Straße, der linke Außenspiegel eines parkenden weißen VW Transporters abgefahren. Sachschaden ca. 700.- Euro.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen dem 24.12.2019 und dem 25.01.2020 wurde vermutlich in der Kaiser-Ruprecht-Straße die hintere Stoßstange eines parkenden grünen Opel Karl zerkratzt. Sachschaden ca. 2.000.- Euro

Karlstein am Main, Lkr. Alzenau. Zwischen dem 18.01.20 und dem 20.01.20 wurde in Dettingen, Hanauer Landstraße, ein parkender weißer BMW X3 auf der linken Seite gestreift. Sachschaden ca. 2.000.- Euro

Bei den drei Unfallfluchten, entfernten sich die Verursacher von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Leiter rutscht weg - Handgelenk gebrocjhen

Blankenbach, Lkr. Aschaffenburg. Am 25.01.2020 gegen 11.15 Uhr rutschte in Blankenbach, Hauptstraße eine Leiter beim Montieren einer Garage weg und der 55-jährige Monteur brach sich vermutlich ein Handgelenk und erlitt eine Prellung am Kopf. Der Blankenbacher wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Aschaffenburg verbracht