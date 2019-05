Mömbris: Drei Verletzte nach Unfall

Gegen 9:30 Uhr war ein 22-jähriger BMW-Fahrer von Niedersteinbach kommend in Richtung Michelbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve in der sogenannten Hessenkurve auf der regennassen Fahrbahn nach links kam. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Ford-Transporter zusammen. Anschließend kamen beide Fahrzeuge quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Während die beiden Insassen des Fords mit leichten Verletzungen davon kamen, wurde der BMW-Fahrer schwerer verletzt. Alle drei mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es summiert sich vermutlich auf mehr als 10 000 Euro.

Die Feuerwehr Niedersteinbach sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Die Staatstraße war für mehr als eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

rah/sob