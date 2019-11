Mömbris: Auto landet im Grünstreifen

Auf der Kreisstraße zwischen Dörnsteinbach und der „Spinne“ kam es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem geringer Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstand. Gegen 09.30 Uhr kam eine 57-jährige Seat-Fahrerin aus Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen und überfuhr dabei ein Kilometrierungszeichen. Das Verkehrszeichen wurde dabei umgeknickt, der Pkw blieb unbeschädigt.

Sachbeschädigung an Auto geklärt

Karlstein-Dettingen: Wie bereits gemeldet wurde am frühen Sonntag in der Bahnhofstraße ein geparkter Pkw beschädigt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, hatte ein Busfahrer in der Bahnhofstraße im Vorbeifahren beobachtet, wie aus einer Personengruppe von ca. 6-8 Jugendlichen, eine Person auf ein geparktes Fahrzeug eingeschlagen hat. Bei einer Nachschau durch die Streife konnte dann ein beschädigter Außenspiegel an einem Opel Corsa festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro an dem Opel. Am Sonntag meldete sich schließlich ein Zeuge auf der Dienststelle, der Hinweise auf den Täter geben konnte. Die Alzenauer Polizei ermittelt nun gegen einen 15-jährigen Schüler.

Polizeiinspektion Alzenau