Mitsubishi und Volvo kollidieren auf der Kreuzung der Aschaffenburger Müllerstraße

Gegen 11 Uhr wollte eine Mitsubishi-Fahrerin die Müllerstraße an der Kreuzung zur Merlostraße queren. Zeitgleich war ein Volvo auf der Müllertraße in Richtung Damm unterwegs.

Unklar ist bislang, ob zum Unfallzeitpunkt die Ampel der Kreuzung in Betrieb war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Hierbei wurde die Mitsubishi-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde nach einer medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der Fahrer des Volvo und zwei Kinder im Volvo erlittene leichte Verletzungen, mussten jedoch nicht in Krankenhäuser eigeliefert werden. Ein Mifahrer im Mitsubishi blieb unverletzt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens summiert sich auf mehrere tausend Euro. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Evetuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg, Tel. 06021/8570 in Verbindung zu setzen. Ralf Hettler