Mitbewohner holt die Polizei: Musik im Lohrer Garten zu laut

Ein Anwohner führte Beschwerde über einen Hausmitbewohner der laute Musik im Garten hörte. Als die Streife vor Ort war verweigerte der „Ruhestörer“, ein 64jähriger Mann, die Personalienangabe obwohl er hierzu verpflichtet war. Ihn erwartet deshalb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, jetzt nicht nur wegen der lauten Musik.

Beim Ladendiebstahl erwischt.

Lohr. Am Samstag, 31.08.2019, gg. 16.30 Uhr, wurde ein 56jähriger Mann beim Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Rexrothstraße beobachtet. Als der Mann durch die Kasse gegangen war, er hatte die Waren in seinem Einkaufswagen bezahlt, wurde er von Ladendetektiv angesprochen. Er wurde aufgefordert mit in das Büro des Marktes zu kommen als er sich zur Flucht entschloss. Der Mann ließ seinen Einkaufswagen stehen und rannte davon. Der Ladendetektiv konnte ihn jedoch nach wenigen Metern greifen und festhalten. Grund für die Flucht war ein Päckchen Zahnzwischenraumreiniger im Wert von 5,49 Euro das der Mann durch die Kasse schmuggelte. Eine Strafanzeige wird vorgelegt.

Polizei Lohr/mkl