Mit frisiertem Roller in Obernburg unterwegs

Der 16-Jährige war der Streife mit seinem Jetforce-Roller aufgrund seines flotten Fahrstils aufgefallen. Beim Versuch der Anhaltung versuchte der junge Fahrer sich aus dem Staub zu machen. Hierbei fuhr sein Roller um die 65 km/h. Nachdem die „Flucht“ mißlang und der Rollerfahrer angehalten werden konnte, räumte er ein, sein Krad manipuliert zu haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auto in Niedernberg verkratzt

Niedernberg, Rhönstraße In der Rhönstraße ist, vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, ein grauer Pkw Suzuki beschädigt worden. Der Besitzer des Pkw stellt am Dienstag früh fest, dass Unbekannte auf dem Fahrzeugdach einen langen Kratzer hinterlassen haben. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Opel in Schippach angefahren

Elsenfeld, Schippach Auch in Schippach ist am Wochenende ein Pkw beschädigt worden. Hier stellte der Besitzer eines schwarzen Opel Grandland am Montag vormittag fest, dass sein am Fahrbahnrand geparkter Pkw im Bereich der Fahrerseite an der hinteren Türe bis auf die Grundierung zerkratzt wurde. Hier beträgt der angerichtete Sachschaden ca. 2000 Euro.

Angetrunken in Sulzbach erwischt

Sulzbach a.Main, Spessartstraße Ein Sulzbacher ist am Dienstag Nachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle angetrunken erwischt worden. Eine Streife der PI Obernburg hatte den Mercedesfahrer überprüft und bei der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alcomaten ergab einen Wert von 0,78 Promille. Die Beamten untersagten dem Alkoholsünder die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg