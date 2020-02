Mit fast 2,9 Promille in Gemünden unterwegs

Als der 22-Jährige, bei dem es immerhin 2,88 Promille auf dem Alkomaten anzeigte, wieder etwas bei sich war, reagierte er sehr aggressiv und undankbar auf die medizinische Hilfe. Mit gemeinsamen Kräften konnte er schließlich beruhigt und zur Beobachtung ins Lohrer Krankenhaus verbracht werden.

Im Rahmen der Jugendschutzkontrollen wurde einige Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 mehr oder weniger alkoholisiert angetroffen. Die mitgeführten hochprozentigen Alkoholika, Sekt oder Klopfer wurden jeweils entsorgt und die Eltern verständigt, damit sie die Sprösslinge abholten.Es wurden Alkoholwerte zwischen 0,4 und 0,75 Promille festgestellt.

Verbale und körperliche Auseinandersetzung

Zwischen einem 50-jährigen und einem 37-jährigen Mann kam es am Abend gegen 19:00 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Verlauf sich die Kontrahenten schließlich schubsten und auch zuschlugen. Beide Beteiligte, die mehr oder weniger dem Alkohol zugesprochen hatten, wurden dabei leicht verletzt.

Zwei Wildpinklerinnen

In der Max-Josef-Straße wurde gegen 16:40 Uhr eine 18-Jährige beim „Wildpinkeln“ erwischt. Kurz zuvor wurde eine 15-Jährige an der gleichen Stelle ertappt. Die Damen werden mit einer Ordnungwidrigkeitenanzeige rechnen müssen.

Ein 35-jähriger Mann, der am Schloßberg seine Notdurft verrichten wollte, wurde dabei von einem unbekannten Mann gestoßen und stürzte dabei. Auch der 35-Jährige war sozusagen sturzbesoffen, der Alkomat zeigte einen Wert von 1,9 Promille an.

Besucher mit Softair-Pistole wurde später handgreiflich

Gegen 17:50 Uhr hantierte ein 19-Jähriger Besucher des Züchle in der Obertorstraße mit einer Softair-Pistole herum, die sichergestellt wurde.

Eine Stunde später schlug derselbe 19-Jährige seiner 15-jährigen Freundin ins Gesicht. Der 19-Jährige, der zwischen Aggressivität und Heulszenen wechselte und zudem einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille hatte, wurde von seiner Mutter abgeholt. Die 15-Jährige wurde mit 0,74 Promille von der Polizeistreife nach Hause gefahren.

Fasching in Gräfendorf am Sonntag



Im Verlauf der Faschingsfeier am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr in der Sporthalle, mussten sich zwei junge Frauen gegen die körperlichen und verbalen Attacken eines 28-jährigen aus dem Landkreis Würzburg erwehren. Zunächst grapschte der junge Mann die Frauen auf unsittliche Weise an. Als diese sich das nicht gefielen ließen, wurde er verbal auf das Gröbste beleidigend. Die jungen Frauen suchten sich zunächst Hilfe beim Security-Dienst, welche auch die Polizei verständigten.

Der Täter konnte anhand der Beschreibung ausfindig gemacht werden. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab bei ihm stolze 2,76 Promille. Er wird wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage zur Anzeige gebracht.

Absperrung missachtet

Gegen 16:20 Uhr wollte eine 78-jährige Autofahrerin trotz Absperrung während der Faschingsveranstaltung in die Straße „Am Forsthaus“ einfahren. Aufgrund der sehr flotten Fahrweise gefährdete sie dabei mehrere Jugendliche, die zur Seite springen mussten, um nicht mit dem Pkw Opel zusammenzustoßen. Als die Fahrerin durch die Polizeibeamten angehalten und aufgefordert wurde, ihren Motor auszumachen, ignorierte sie dies und wollte dennoch die Fahrt fortsetzen. Letztendlich wurde der Zündschlüssel durch die Polizei abgezogen und die Weiterfahrt unterbunden. Die Frau wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten haben und die Führerscheinstelle wird benachrichtigt.

Pkw angefahren

Gestern Mittag, gegen 15:00 Uhr, blieb im Eidenbacher Weg eine 19-jährige Frau mit ihrem Pkw VW-Golf an einem geparkten Pkw Opel hängen. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Wildunfall

Am Freitagabend, gegen 19.35 Uhr, erfasste die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes auf der Kreisstraße 11 ein Reh, welches durch den Aufprall getötet wurde. Am Mercedes entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

vd/Polizei Gemünden