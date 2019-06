Am Freitag gegen 23.15 Uhr, hielten sich mehrere befreundete junge Personen in einer Kegelbahn ihn Ortsbereich auf. Durch Unachtsamkeit entglitt einem jungen Mann eine Kugel beim Schwungholen an der Kegelbahn und diese traf unglücklicherweise zwei Personen im Kopfbereich. Die Personen erlitten leichte Prellungen und eine Platzwunde.

Cannabisfund

Erlenbach a.M., Lkr. Miltenberg

Am 31.05.19, gegen 19:00 Uhr, hielt sich ein junger Mann am Bahnsteig des Bahnhofes in Erlenbach auf. Als der Mann eine Polizeistreife sah, versuchte er wenige Gramm Cannabis unter einer Sitzbank zu verstecken. Gegen ihn wird laut Polizei ein Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Sachbeschädigungen durch Graffiti



Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Im Zeitraum vom 24.05. bis 27.05.19 wurden in einer Unterführung unter der Marienstraße mehrere Schriftzüge mit blauer Sprühfarbe durch einen unbekannten Täter angebracht. Die Gemeinde Elsenfeld beziffert den Schaden auf mehrere hundert Euro.



Polizei Obernburg/kick