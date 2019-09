Mit der Faust auf Taxifahrer in Großostheim eingeschlagen und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Dort verließen zwei Männer das Fahrzeug und die anderen Männer ließen sich nach Ringheim fahren. Dort sollte an einem Geldautomaten der geforderte Fahrpreis abgehoben werden. Stattdessen schlug ein Fahrgast dem Taxifahrer mit der Faust gegen den Hals und alle drei Personen flüchteten, ohne den Fahrpreis zu entrichten.

Bei dem Haupttäter soll es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann gehandelt haben, ca. 190 cm groß, mit Dreitagesbart und kurzen schwarzen Haaren und dunkler Haut. Die anderen vier Beteiligten wären ebenfalls ca. 25 Jahre gewesen und sprachen akzentfrei Deutsch. Einer trug einen Vollbart. Über die Bekleidung kann nichts gesagt werden. Der Taxifahrer durch den Schlag leicht verletzt.

Hinweise zu der Personengruppe erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230.

Vorfahrt missachtet

Am Samstagmorgen, gegen 09.45 Uhr, wollte die 64-jährige Fahrerin eines VW Golf aus einer Hofausfahrt in die Goldbacher Straße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW und kollidierte mit diesem frontal. Der BMW wurde durch den Aufprall an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der VW Golf wurde im Frontbereich ebenfalls stark beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Audi Q 3 die Straße An der Lache und wollte an der Einmündung zur Goldbacher Straße nach links in diese einbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Polo und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Audi war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gesamtschaden circa 5.500 Euro.

Unfallflucht - geparkter Pkw Honda angefahren

Haibach. In der Zeit von Freitagabend, 19.00 Uhr, bis Samstagabend, 22.00 Uhr, wurde ein in der Wenzelgasse geparkter Pkw Honda angefahren und am rechten hinteren Radkasten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern.

Sachbeschädigung an Pkw

Hösbach, OT Winzenhohl. Bereits in der letzten Woche, zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen, wurde in der von-Arnim-Straße ein geparkter Pkw Ford Tourneo Connect an der kompletten linken Seite sowie an der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Schaden circa 2.000 Euro.

