Mit dem Roller gegen geparktes Fahrzeug in Klingenberg

Mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde eine 17-jährige, die am frühen Montagmorgen mit ihrem Roller in der Wilhelmstraße gegen einen geparkten Pkw gestoßen war. Die junge Frau war gegen 3.35 Uhr auf der Wilhelmstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie einen geparkten Golf übersah und dagegen stieß. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Tür an Klingenberger Gaststätte verkratzt Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - Von Samstag auf Sonntag wurde die Eingangstüre einer Gaststätte in der Hauptstraße durch Unbekannte zerkratzt. Es entstand hierbei ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise an die Polizei Obernburg unter Tel. 06022 / 629-0