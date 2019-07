Mit "Pocket-Bike" ohne Genehmigung auf Tour

Am Sonntag früh, um 05.30 Uhr, wurde in Miltenberg ein 34-jähriger kontrolliert, der mit seinem „Pocket-Bike“ der Marke Eigenbau in der Hauptstraße fuhr. Es wurde dabei festgestellt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Weiter war das Kraftrad nicht versichert. Das Pocketbike wurde daraufhin sichergestellt und den Mann erwartet eine Anzeige.