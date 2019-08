Mit Moped gestürzt: 60-Jähriger verletzt

Er rollte hierbei mit minimaler Geschwindigkeit auf eine Ampelanlage zu, verwechselte jedoch Vorder- und Hinterradbremse, worauf sein Zweirad zur Seite kippte und der Mann auf die Fahrbahn stürzte. Mit leichten Verletzungen kam er ins Klinikum Aschaffenburg. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Betrunken und ohne passende Fahrerlaubnis unterwegs

Aschaffenburg. Am Mittwoch gegen 22.20 Uhr wurde Am Herbigsbach ein 43-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und sein Zweirad deutlich schneller als ein Mofa fuhr. Er besaß nur eine Mofa-Prüfbescheinigung. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellten die Ordnungshüter fest, dass das Moped mit einem grünen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2010 ausgestattet war.

Trunkenheitsfahrt verhütet

Aschaffenburg. Am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr konnte eine Polizeistreife in der Nelseestraße einen 46-jährigen Mann entdecken, der in einem Audi schlief. Bei der Überprüfung konnte bei ihm starker Alkoholgeruch festgestellt werden, ein freiwilliger Test ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm der Autoschlüssel abgenommen und der Betroffene fuhr mit dem Taxi nach Hause in eine Landkreisgemeinde von Aschaffenburg.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Aschaffenburg. In der Goldbacher Straße entdeckte eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 13 Uhr, dass an einem Mofa noch das alte, abgelaufene Kennzeichen aus dem Jahr 2018, blau, angebracht war. Die Weiterfahrt wurde deshalb untersagt, der 60-jährige Fahrer erhält eine Anzeige.

Zusammenstoß vermieden, aber vom Rad gestürzt

Mainaschaff. Am Mittwoch um 12.15 Uhr befuhr ein 16-jähriger Schüler den kombinierten Rad-/Gehweg in Mainaschaff in Richtung Aschaffenburg. Wegen eines von einem Einkaufsmarkt ausfahrenden Autos bremste er sein Fahrrad voll ab, stürzte auf den Gehweg und zog sich hierbei Schürfwunden zu. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet hatten, äußerten, dass der Junge überreagiert hatte und eine Gefährdung durch einen Autofahrer in keiner Weise vorlag.

Kollision zwischen Auto und Kraftrad

Bessenbach. Am Mittwoch um 13.45 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Moped die Hauptstraße im Ortsteil Keilberg in Richtung Straßbessenbach. An der Einmündung zur Otto-Sauer-Straße wollte er nach links in diese einbiegen und betätigte ordnungsgemäß den Blinker. Dies übersah eine 28-Jährige und fuhr mit ihrem Peugeot von hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde das Moped von der Fahrbahn gedrückt und prallte gegen ein geparktes Auto. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Vorfahrtsunfall

Goldbach. Ein 69-Jähriger befuhr am Mittwoch um 16.10 Uhr mit seinem Seat die Aschaffenburger Straße in Richtung Stadtgebiet und hielt an der Kreuzung zur Hauptstraße zunächst ordnungsgemäß an. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er dennoch den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 30-jährigen Frau, die in die Hauptstraße einbiegen wollte. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von circa 5500 Euro.

ves/Polizei Aschaffenburg