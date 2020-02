Mit Marihuana erwischt und dann noch die Polizei beschimpft

Hierbei konnte bei einem 22- jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Da dieser die Beamten noch beschimpfte, erwartet ihn nicht nur eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz, sondern auch noch wegen Beleidigung.

Begegnungsverkehr touchiert

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 15 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer Fahrzeugberührung im Begegnungsverkehr. Dabei streifte der 51- jährige Fahrer eines Omnibusses den BMW einer 27-jährigen Fahrzeugführerin. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500 Euro.

Polizei Alzenau/mkl