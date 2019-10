Mit Hubschrauber ins Klinikum: 15-Jähriger Mountainbiker verletzt

Am Montag, um 16.30 Uhr stürzte ein 15-jähriger, der mit seinem Mountainbike den Trial im Wald in Großheubach von der Maria-Hilf-Kapelle kommend in Richtung Miltenberg befuhr. Er kam beim Bremsen auf dem laubbedeckten und wurzeldurchzogenen Weg ins Rutschen, stürzte und stieß gegen einen Baumstumpf. Er wurde mit dem Hubschrauber in das Klinikum nach Würzburg geflogen, da der Verdacht eines Beckenbruchs besteht.

Unfallflucht: Kotflügel zerkratzt

Am Freitag parkte in der Zeit von 08.50 Uhr bis 18.45 Uhr ein Toyota in Kleinheubach in der Bahnhofstraße. In dieser Zeit wurde der Kotflügel hinten rechts zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg