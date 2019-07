Mit Gegenverkehr kollidiert - Frau verletzt

Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden BMW und kollidierte mit diesem. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Beifahrerin im unfallverursachenden Audi A2 leicht verletzt und musste von einem Krankenwagen ins Erlenbacher Klinikum gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.

Vorfahrt missachtet - Rollerfahrerin gestürzt

Mömlingen. Eine Rollerfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.10 Uhr leicht verletzt worden. Die 15-Jährige war in der Hauptstraße unterwegs, als eine wartepflichtige VW-Golf-Fahrerin aus der Schafgasse nach rechts abbog, ohne der Rollerfahrerin und ihrem vorausfahrenden Bruder die Vorfahrt zu gewähren. Während der erste Rollerfahrer das abbiegende Auto noch passieren konnte, wurde die dahinter fahrende Schülerin noch von dem VW gestreift und kam dadurch zu Fall. Glücklicherweise wurde die Rollerfahrerin hierbei nur leicht verletzt. Sie wurde von einem Krankenwagen ins Aschaffenburger Klinikum gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

ves/Polizei Obernburg