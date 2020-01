Mit Gegenverkehr kollidiert  Auto landet in Graben

Um 19.15 Uhr fuhr ein 83-jähriger Ford-Fahrer von Erlenbach in Richtung Kaltenberg. Ihm kamen zu diesem Zeitpunkt drei Fahrzeuge entgegen. Nach seinen Angaben wurde er von den entgegenkommenden Fahrzeugen geblendet. Er geriet auf der regennassen Straße zu weit nach links und prallte dort mit seiner linken Autoseite gegen den Audi eines 29-jährigen Mannes. Er passierte dann einen Skoda eines 48-jährigen Mannes ohne Berührung. Anschließend touchierte er den linken Außenspiegel eines weiteren Audi. Schließlich schleuderte er in den Straßengraben, wo sein Auto stehenblieb. Der 83-jährige Unfallverursacher kam mit Verdacht auf eine Thoraxprellung ins Klinikum Aschaffenburg. Der Audi-Fahrer konnte nach einer Untersuchung vor Ort unverletzt entlassen werden. Der Ford und der Audi mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war für circa eine Stunde komplett gesperrt. Die Feuerwehr aus Blankenbach war zur Unterstützung eingesetzt und übernahm die erforderlichen Aufräum- und Verkehrsmaßnahmen.

Zwei Unfallfluchten schnell geklärt

Alzenau. Eine Unfallflucht, die sich am Montagmittag in der Junkersstraße ereignete, konnte schnell geklärt werden. Eine 57-jährige Frau hatte ihren BMW gegen 13 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Junkersstraße abgestellt und ging in das Geschäft. Beim Bezahlen an der Kasse konnte sie beobachten, wie ein Ford gegen ihren geparkten Pkw fuhr. Der unbekannte Ford-Fahrer fuhr allerdings weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Aufgrund der Angaben der Frau konnte die Polizei einen 68-jährigen Mann als Verursacher ermitteln. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Um 12.45 Uhr war es am Montag zu einer weiteren Unfallflucht gekommen in Alzenau. Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, wie ein Laster in der Welzheimer Straße mit seinem Anhänger an einem geparkten VW Multivan hängen blieb. Auch hier entfernte sich der Fahrer trotz eines Schadens von 1.200 Euro. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des Flüchtigen gemerkt hatte, konnte ein 49-jähriger Mann als Fahrer ermittelt werden. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen.

Spiegelberührung

Alzenau. Am Montagmorgen um 10.30 Uhr streifte ein 73-jähriger Dacia-Fahrer beim Vorbeifahren im Mühlweg den linken Außenspiegel an einem geparkten Suzuki. Fazit: beide Außenspiegel beschädigt.

Wildunfall

Krombach. Bei einem Wildunfall in Kormbach entstand am Montagmorgen ein Schaden von 500 Euro. Um 6 Uhr hatte eine Opel-Fahrerin in der Oberschurer Straße ein Reh erfasst.

Versuchter Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Alzenau. Zwischen Freitag und Montag versuchte ein Unbekannter in eine Firma in der Phillipp-Reis-Straße einzubrechen. Mitarbeiter der Firma hatten am Montagmorgen um 7 Uhr Beschädigungen an einem Lagertor festgestellt und die Polizei verständigt. Der Täter war offenbar bei dem Versuch das Tor aufzuhebeln gescheitert und hatte ohne Beute abziehen müssen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizeiinspektion Alzenau