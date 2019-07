Mit E-Bike in Kleinwallstadt gestürzt: 42-Jährige in Klinik eingeliefert

Die 42-Jährige war am Franzensgraben bergab gefahren und auf der Gefällstrecke, möglicherweise weil sie sich verbremst hat, gestürzt. Hierbei zog sie sich Verletzungen im Schulterbereich zu und musste ins Erlenbacher Krankenhaus gebracht werden.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Großwallstadt. Ein Kleinwallstädter ist am Montag Abend gegen 20.00 Uhr einer Streife der PI Obernburg aufgefallen, als er mit seinem Kleinkraftrad ohne Helm in Richtung des Schleusensteges unterwegs war. Als die Beamten den jungen Mann kontrollierten, bemerkten sie, dass an dem Krad ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2014 angebracht war. Hierauf unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des Kleinwallstädters. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

An Auto Scheibe eingeschlagen

Klingenberg a.Main. Unbekannte haben am Montag vormittag, nach 10.00 Uhr, am Parkplatz Rosengarten einen Pkw beschädigt. Ein Klingenberger hatte hier seinen schwarzen VW Passat abgestellt. Als er am Montag gegen 12.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Scheibe an der Fahrertüre des Pkw fest. Laut Anwohnern war das Fahrzeug gegen 10.00 Uhr noch unbeschädigt gewesen.

Vorfahrt missachtet

Elsenfeld. Am Montag früh gegen 07.35 Uhr ist es in der Erlenbacher Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Eschauer war hier, von der Odenwaldstraße kommend, in die Erlenbacher Straße eingefahren und hatte dabei einen von links kommenden Opel einer Erlenbacherin übersehen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und wurden dabei beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 4000 Euro.

